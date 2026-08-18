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Düzce'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Düzce'de zincirleme kaza: 1 yaralı
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- İstanbul istikametinde bir kamyonet ile iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşım aksadı, 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Üçköprü mevkisi Asarsuyu Köprüsü'nde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 50 AH 179 plakalı kamyonet ile 27 BBL 181 ve 78 ACS 227 plakalı tırların karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 27 BBL 181 plakalı tır bariyere çarptı, diğer tır ise kaza yerinden yaklaşık 100 metre sonra emniyet şeridinde durabildi, kamyonet ise yolun sol şeridine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonetteki 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu otoyolun İstanbul yönündeki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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