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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı'nda tankerle otomobil çarpıştı, 1 kişi hafif yaralandı

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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminde tankerle otomobilin karıştığı kazada otomobildeki 1 kişi hafif yaralandı. Yaralıya ambulansta müdahale edilirken, kaza yüzünden kontrollü sürdürülen ulaşım araçlar kaldırıldıktan sonra normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tankerle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Ankara istikameti Bolu Dağı Viyadükleri'nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 14 DM 297 plakalı takner ile 34 HA 2222 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza yerine, sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobildeki 1 kişiye, ambulansta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım,araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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