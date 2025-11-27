Anadolu'nun Oya Sanatı Kahire'de Tanıtıldı

Anadolu'nun köklü el sanatı oya Mısır'ın başkenti Kahire'de tanıtıldı.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 25–26 Kasım tarihlerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle "Oyanın Diliyle: Kadının Sessiz Anlatısı" başlıklı söyleşi ve sergiye ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte Anadolu'nun köklü el sanatlarından oya; tarihçesi, estetiği ve ince işçiliğiyle gözler önüne serilirken, oyaların hikayeleri ve oyaları kullanan kadınlara ait portreler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Programa Türkiye'nin Kahire Büyükelçisinin eşi Ayşen Balçık Şen, basın mensupları, YEE kursiyerleri ile çok sayıda Mısırlı ve Türk davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kahire Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Satiye Karaalioğlu, oyanın yalnızca bir süsleme tekniği olmadığını, Anadolu kadınının duygu, düşünce ve yaşam tecrübelerini yüzyıllardır sessiz bir dil olarak aktardığını vurguladı.

Karaalioğlu, "Her oya kendine özgü bir anlam taşır. Kimi zaman bir genç kızın sevgisini, kimi zaman bir annenin emeğini, kimi zaman da doğanın güzelliğine duyulan hayranlığı ifade eder. Renkler, desenler ve ilmekler, bu duyguları sessizce anlatır." dedi.

Söyleşi bölümünde sunum yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tanıtım Uzmanı Canan Şimşek de oyaların çeyiz kültürü ve geleneksel el işçiliğiyle Anadolu'da nesilden nesle aktarıldığını belirtti.

Şimşek, kadınların kendi oyalarını yapmaları veya yaptırmalarıyla bu geleneğin sürdürüldüğünü, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin de meslek edindirme kursları aracılığıyla kadınların oya ve diğer geleneksel el sanatlarını öğrenmelerine katkı sağladığını ve bu sayede oyanın hem kültürel bir miras hem de günlük yaşamın içinde yaşayan bir sanat formu olarak korunduğunu söyledi.

Serginin fotoğraf bölümünde eserler, fotoğraf sanatçısı Kübra Çetin tarafından hazırlandı.

Çetin, Erzurum'un köylerinde yaptığı saha çalışmaları sırasında oya takan kadınlarla bir araya gelerek portrelerini çekti ve oyanın gündelik yaşamdaki yerini sanatsal bir dille aktardı.

Etkinliğin hazırlanmasında ve bilimsel içeriğinin oluşturulmasında önemli rol üstlenen folklor araştırmacısı Türkan Oral, oyaların tarihsel gelişimi, sosyal yaşamda kullanım alanları ve farklı bölgelerdeki motif çeşitliliği hakkında bilgiler sunarak serginin bilgisel ve kültürel değerini güçlendirdi.

Oral, etkinliğin planlanmasından sunumların hazırlanmasına kadar sürecin her aşamasında katkı sağlayarak Kahire'deki serginin hem zengin bir kültürel anlatı hem de değerli bir bilgi kaynağı olmasını sağladı.

Kahire'de yoğun ilgi gören etkinlik, Anadolu'nun kültürel mirasını ve kadın emeğinin taşıdığı derin anlamı uluslararası bir platformda görünür kılındı.