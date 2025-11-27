Haberler

Anadolu'nun Oya Sanatı Kahire'de Tanıtıldı

Anadolu'nun Oya Sanatı Kahire'de Tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 'Oyanın Diliyle: Kadının Sessiz Anlatısı' etkinliğinde Anadolu'nun köklü el sanatı olan oya, tarihi ve estetik özellikleriyle tanıtıldı. Etkinliğe katılan Türk ve Mısırlı davetliler, oyaların hikayelerini ve Anadolu kadınının el işçiliğini keşfetme imkanı buldu.

Anadolu'nun köklü el sanatı oya Mısır'ın başkenti Kahire'de tanıtıldı.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 25–26 Kasım tarihlerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle "Oyanın Diliyle: Kadının Sessiz Anlatısı" başlıklı söyleşi ve sergiye ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte Anadolu'nun köklü el sanatlarından oya; tarihçesi, estetiği ve ince işçiliğiyle gözler önüne serilirken, oyaların hikayeleri ve oyaları kullanan kadınlara ait portreler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Programa Türkiye'nin Kahire Büyükelçisinin eşi Ayşen Balçık Şen, basın mensupları, YEE kursiyerleri ile çok sayıda Mısırlı ve Türk davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kahire Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Satiye Karaalioğlu, oyanın yalnızca bir süsleme tekniği olmadığını, Anadolu kadınının duygu, düşünce ve yaşam tecrübelerini yüzyıllardır sessiz bir dil olarak aktardığını vurguladı.

Karaalioğlu, "Her oya kendine özgü bir anlam taşır. Kimi zaman bir genç kızın sevgisini, kimi zaman bir annenin emeğini, kimi zaman da doğanın güzelliğine duyulan hayranlığı ifade eder. Renkler, desenler ve ilmekler, bu duyguları sessizce anlatır." dedi.

Söyleşi bölümünde sunum yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tanıtım Uzmanı Canan Şimşek de oyaların çeyiz kültürü ve geleneksel el işçiliğiyle Anadolu'da nesilden nesle aktarıldığını belirtti.

Şimşek, kadınların kendi oyalarını yapmaları veya yaptırmalarıyla bu geleneğin sürdürüldüğünü, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin de meslek edindirme kursları aracılığıyla kadınların oya ve diğer geleneksel el sanatlarını öğrenmelerine katkı sağladığını ve bu sayede oyanın hem kültürel bir miras hem de günlük yaşamın içinde yaşayan bir sanat formu olarak korunduğunu söyledi.

Serginin fotoğraf bölümünde eserler, fotoğraf sanatçısı Kübra Çetin tarafından hazırlandı.

Çetin, Erzurum'un köylerinde yaptığı saha çalışmaları sırasında oya takan kadınlarla bir araya gelerek portrelerini çekti ve oyanın gündelik yaşamdaki yerini sanatsal bir dille aktardı.

Etkinliğin hazırlanmasında ve bilimsel içeriğinin oluşturulmasında önemli rol üstlenen folklor araştırmacısı Türkan Oral, oyaların tarihsel gelişimi, sosyal yaşamda kullanım alanları ve farklı bölgelerdeki motif çeşitliliği hakkında bilgiler sunarak serginin bilgisel ve kültürel değerini güçlendirdi.

Oral, etkinliğin planlanmasından sunumların hazırlanmasına kadar sürecin her aşamasında katkı sağlayarak Kahire'deki serginin hem zengin bir kültürel anlatı hem de değerli bir bilgi kaynağı olmasını sağladı.

Kahire'de yoğun ilgi gören etkinlik, Anadolu'nun kültürel mirasını ve kadın emeğinin taşıdığı derin anlamı uluslararası bir platformda görünür kılındı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı

Esnafların beklenmedik hamlesi büyük bir trajedinin önüne geçti
Gecenin maçı! PSG-Tottenham mücadelesinde tam 8 gol

Bu maçı kaçıranlar çok pişman! 5-3'lük tarihi skor
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Mide bulandıran görüntüler! İhbar edilmeseler hepsini halka yedireceklerdi

Mide bulandıran görüntüler! Hepsini halka yedireceklerdi
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Robbie Keane, Fenerbahçe'ye methiyeler düzdü

Türkiye ve Fenerbahçe hakkında neler dedi neler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.