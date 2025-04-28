İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi

5 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var

Dünyayı sarsan Türkiye iddiasına Milli Savunma Bakanlığından yalanlama
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

Anadolu Mektebi Sinop Bölge Programı Başarıyla Devam Ediyor

Anadolu Mektebi Sinop Bölge Programı Başarıyla Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Mektebi Sinop Bölge Programı, farklı illerden katılan öğrencilerin eserleri analiz etmesiyle devam ediyor. Vali Özarslan, gençlere okuma alışkanlığı kazandırma çabasına teşekkür etti.

Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi iş birliğiyle düzenlenen Anadolu Mektebi Sinop Bölge Programı altı farklı ilden gelen Anadolu Mektebi öğrencilerinin katılımıyla devam ediyor.

Sinop Kültür Merkezi'ndeki programın ikinci gününde lise öğrencileri tarafından Dede Korkut, Erdem Bayazıt, Mustafa Kutlu, Tarık Buğra ve Sabahattin Ali'nin eserleri analiz edildi.

Vali Mustafa Özarslan, açılış panelinde yaptığı konuşmada, "Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü'ye milletimizin çocuklarına, gençlerine okuma alışkanlığını ve bu sevgiyi ulaştırma, kazandırma yönünden gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ise, "Çok sayıda dinleyici ve yöneticinin hazır bulunduğu ortamda öğrencilerimiz çok başarılı sunumlar yaptı. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gelecekte Anadolu Mektebi ile Sinop arasındaki bağın da çok daha güçleneceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci de düzenlenen proje kapsamında öğrencilerin külliyat okumalarının analiz, sentez ve problem çözme becerilerini geliştirdiğini sözlerine ekledi.

Program sonunda protokol üyeleri tarafından öğrencilere ve akademisyenlere plaket ve hediyeler verildi.

Anadolu Mektebi Sinop Bölge Programı yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.