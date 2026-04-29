"Anadolu Mektebi Kültür Elçileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Programı" Lefkoşa'da başladı

Anadolu Mektebi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğiyle düzenlenen "Kültür Elçileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Programı", başkent Lefkoşa'daki açılış paneliyle başladı.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, "Kültür Elçileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Programı"nın, Lefkoşa'da bir lisede yapılan açılış paneline, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra konuklar ve Türk dünyası ile Balkanlardan öğrenciler katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, gençlerin çok güzel sunumlar yaptığını belirterek, "Biz birleşmezsek ortak ruh, ortak dünyamızı yaratıp birbirimize sahip çıkmazsak, gerçekten gelecekte tarihin tekerrür etmeyeceğini kimse söyleyemez. Edebiyatımızla, kültürümüzle, değerlerimizle bir araya gelip zenginleşmek gerekiyor." dedi.

Topraklarına sahip çıkan bir neslin uzantısı olarak bu yolun genişlemesi için Kıbrıslı Türklerin ana karadaki soydaşlarıyla kucaklaşması ve birleşmesi için çok emek verdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Umut edelim ki; bütün coğrafyalardan bu yollar genişler ve herkes Türkiye Cumhuriyeti'ne, ana vatanımıza çok rahat yollardan giderler ve orada edindikleri ortak değerleri geleceğe veya yaşadıkları yere dönüp götürürler. Oralarda da ayağa kalkanlar, ayağa kalkmasına destek olduklarımızla Türk milleti her tarafta aynı şekilde ayağa kalkar ve dünyanın içerisinde layık olduğu yeri en iyi şekilde ilelebet yaşatır diye düşünüyorum."

"Okumak çok önemli"

Büyükelçi Başçeri de buradaki konuşmasında, panel vesilesiyle düşünen ve söz söyleyen bir neslin örnek temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, Anadolu Mektepleri bünyesindeki eğitimcilerin, düşünmeyi derinleştirme ve muhakemeyi güçlendirme yolunda gençlere kazandırdıklarından gurur duyduğunu vurguladı.

"Okumak çok önemli; hele bu dijital çağda okumak, bilgiyi ayrıştırmak, ondan muhakeme ile anlamlandırmak ve onu fikre dönüştürüp bizlere kendi kelimeleriyle aktarmak o kadar önemli ki bu çağda. Bunu başardıkları için, bu örneklerle bizi buluşturduğu için Anadolu Mektebi okumalarının, Anadolu Mektebi'ne emek verenlerin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diyen Başçeri, Anadolu Mektebi'nin Kıbrıs Türkü lise öğrencilerine katkılarına övgüde bulundu.

Başçeri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gönül coğrafyamızın çok kıymetli mensuplarını, Anadolu Mektebi Kültür Elçileri Programı çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Umut ederim; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçireceğiniz günler, sizlere unutulmayacak anılar kazandırır. O anılarla birlikte gönül coğrafyamızın uzak noktalarına gittiğinizde, kendi yurtlarınıza gittiğinizde Kıbrıs Adası'nda da Türk varlığının nasıl bir mücadele verdiğini, var olmak için nasıl bir direniş gösterdiğini anlar; o konularda da okumalar yapar, kendi fikirlerinizle onları dile getirirsiniz."

Ortak dil, kültür ve tarih vurgusu

Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü de KKTC'de gerçekleştirdikleri programın bir başlangıç, fikir ve düşüncenin yansıması olduğunu söyleyerek, "Eğer biz, bu coğrafyada yaşayan aynı tarih, dil, kültür, medeniyete mensup olan insanlar olarak farkına varırsak ve gençlerimizin içerisinde öncü bir grubu bu yolda mesafe almaya sevk edebilirsek, ikna edebilirsek ve onlar da bu konuyu sabırla, iradeyle arkasında dururlarsa; bu konuda bir gelişme olacağı konusunda çok kuvvetli bir ümit bekleyebiliriz." diye konuştu.

Anadolu Mektebi Kıbrıs Okumaları Lefkoşa Koordinatörü Özge Eliz Aksaygın da Anadolu Mektebi Kıbrıs Okumaları Projesi'nin 4'üncü yılında düzenlenen panelin gençler için önemine işaret ederek, milletin hafızası, derinliği ve geleceğinin okuyan, düşünen ve anladığını yorumlayabilen nesillerle inşa edileceğini vurguladı.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) KKTC Yerleşkesi'nin işbirliğinde yürütülen projede, bu yıl 14 okul, 208 öğrenci ve 35 gönüllü öğretmenin yer aldığını belirtti.

Panelin değerlendirme konuşmasını yapan Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Osman Aydoğan da "Buradaki sonuç, arkadaşlarımızın emeğinin bir karşılığı, bir somut yansıması. Ama daha uzun vadede bu geniş kültürel coğrafya, gönül coğrafyası olarak addedilen bölgenin, bölgeler arasında kurulacak köprüyle bu sonucun alınacağına inanıyorum." dedi.

Konuşmalar öncesinde de halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Kültür Elçileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Programı, 1 Mayıs'a kadar devam edecek.