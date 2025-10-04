Anadolu Kısaları Forum 24-28 Ekim'de Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla, Anadolu Kültür Sanat ve Sinema Derneği tarafından hayata geçirilen "Anadolu Kısaları Forum", bu yıl ilk kez 24-28 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yükselen kısa film projelerini bir araya getirmeyi hedefleyen program, kısa film alanında uluslararası ölçekte yeni bir buluşma noktası olmayı amaçlıyor.

Atlas Pasajı'nda gerçekleştirilecek program, genç yönetmen ve yapımcılara projelerini geliştirme, sektörel bilgi edinme ve uluslararası iş birlikleri kurma fırsatı sunacak.

Foruma başvurular 7 Ekim'de sona erecek. Forumda seçilen projeler filme dönüştükten sonra, 2027'de Fransa'da gerçekleştirilecek 49. Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali Market bölümü kapsamında Anatolian Shorts Türkiye Delegasyonu etkinliklerinde yer alacak.

Anadolu Kısaları Forumu'nun programı kapsamında ise üç gün boyunca senaryo danışmanlığı, pitching oturumları, fonlama, dağıtım ve satışa yönelik seminerler, birebir görüşmeler ve atölyeler yapılacak. Fransa ve Hollanda başta olmak üzere yurt dışından gelecek sektör profesyonelleri, Türk sinemacılarıyla bilgi ve deneyim paylaşacak.