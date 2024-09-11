Orhan Kandemir Yeniden Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Seçildi

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanlığına mevcut başkan Orhan Kandemir yeniden seçildi.

Merkez Artuklu ilçesinde Öğretmenevi'nde Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Tek liste halinde gidilen genel kurulda, Kandemir yeniden genel başkanlığa seçildi.

Kandemir, olağan genel kurulunun korucu camiasına hayırlı olmasını diledi.

Yaklaşık bir yıl önce eski genel başkanın istifası üzerine yönetim kurulu kararı ile genel başkanlığa getirildiğini anımsatan Kandemir, şöyle konuştu:

"Güvenlik korucularımıza, şehit ailelerimize ve gazilerimize layık olmaya çalışacağım. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım. Güvenlik korucularımızın, şehit ailelerimizin, gazilerimizin haklarını savunacağız. Bu noktada elimden geleni yapmaya çalışacağım."

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devletin güvenlik korucularının özlük haklarında yaptığı düzenlemeler sayesinde çok önemli haklara sahip olduğunu aktaran Kandemir, güvenlik korucularının görevlerini özveriyle sürdürdüğü belirtti.

Kandemir, şunları kaydetti:

"Terörle mücadele kapsamında 2 bin 831 şehit vermiş bir camiayız. Camiamızda 3 bine yakın gazimiz var. Görevimiz bölgede terörle mücadele etmektir. Kanımızın son damlasına kadar terörle mücadelemize gerek yurt içi gerek yurt dışında devam edeceğiz. Türkiye'nin 31 ilinde 50 bin güvenlik korucumuzla kanımızın son damlasına kadar terörle mücadele edeceğiz. Son terörist etkisiz hale getirinceye kadar bu devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."