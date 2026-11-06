Anadolu Eğitim Sendikası'nın emeklilik başvurusu Cumhurbaşkanlığında not alındı

(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası, ek ders ücretleri, uzman ve başöğretmenlik tazminatları ile seyyanen zam ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması talebiyle yaptığı başvuruya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden yanıt verildiğini bildirdi. Yanıtta, sendikanın dilekçesinde yer alan hususların mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere not alındığı belirtildi.

Anadolu Eğitim Sendikası tarafından yapılan açıklamada, sendikanın 18 Eylül 2026'da öğretmenlerin emeklilik hesaplamalarındaki adaletsizliğin giderilmesi amacıyla ilgili kurumlara başvuruda bulunduğu belirtildi

Başvuruda, eğitim öğretim tazminatı, ek ders ücretleri, uzman ve başöğretmenlik tazminatları ile seyyanen zam ve ek ödemelerin sigorta primine esas kazanca dahil edilerek emekli maaşlarına yansıtılması talep edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milyonlarca öğretmenin emeklilik haklarını doğrudan ilgilendiren bu talebimiz kapsamında yaptığımız başvuruya, T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yanıt verildi. Gelen resmi yazıda, sunduğumuz dilekçede yer alan hususların 'bu konuya ilişkin yapılacak mevzuat çalışmalarında dikkate alınmak üzere notlar arasına alındığı' ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen bu yanıt, öğretmenlerin emeklilikte yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yasal ve mevzuat düzenlemesi yapılmasının gerekliliğini ve konunun gündeme alındığını bir kez daha ortaya koydu.

"ÇÖZÜM İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREKLİ"

Anadolu Eğitim Sendikası olarak bu talebimizi Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletmiştik. Konunun tek başına bir bakanlığın veya kurumun girişimiyle çözülemeyeceğinin, bunun için yasal/mevzuat düzenlemesi gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle kamuoyu oluşturma girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin çalışırken aldıkları maaş ile emeklilikte alacakları maaş arasındaki adaletsizliğin giderilmesi ve emeklerinin emeklilik döneminde de karşılığını bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA