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(ANKARA) - AES Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Öğretmenler 24 Kasım'da göstermelik kutlamalar değil, sorunlarının çözülmesini, haklarının ödenmesini istiyor. Öğretmenlerin yıllardan itibaren birikmiş bir çok sorunu varken bu sorunların çözümü yerine sembolik kutlamaları kabul etmiyoruz. Acil, öncelikli ve uygulanabilir sorunlarımızı paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün göstermelik kutlamalar yerine öğretmenlerin sorunlarının ele alınarak çözüm üretilmesi için fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Öğretici, öğretmenlerin mesleki itibarının yıllar içinde aşındığını, özlük hakları ve çalışma koşullarına ilişkin sorunların çözüm beklediğini ifade etti. Öğretmenler Günü'nün çiçek ve hediyelerle geçiştirilmemesi gerektiğini vurgulayan Öğretici, öğretmenlerin haklarının iyileştirilmesi ve mesleki sorunlarının giderilmesi çağrısında bulundu.

Öğretici; Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen açığını giderecek sayıda atama yapması gerektiğini belirterek, ücretli öğretmenlik uygulamasının sona erdirilmesini istedi. Öğretmenlerin ücretli, geçici, sözleşmeli ve kadrolu olarak farklı statülerde çalıştırılmasını eleştiren Öğretici, tüm öğretmenlerin kadrolu istihdam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Öğretmenler arasındaki ek ders ücret farklılıklarına da değinen Öğretici; okul öncesi, sınıf, atölye, laboratuvar ve branş öğretmenlerinin aylık karşılığı ders görevlerinin 15 saat olarak düzenlenmesini talep etti.

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Öğretici, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi-il dışı ve mazeret yer değiştirmeleri kaos olmaktan çıkmalı, yıllardır istediği halde yer değiştiremeyen öğretmenler duyulmalıdır. Mevcut hizmet alan ve bölgeleri yeniden yapılandırılmalı, teşvik ve becayişi de içeren adil ve öngörülebilir bir yer değiştirme sistemi oluşturulmalıdır.

YIPRANMA PAYI

Yoğun hazırlık, emek ve sabır gerektiren öğretmenlik mesleği, birçoklarının sandığı gibi yalnızca sınıfta ve yılda 9-10 ay yapılan yarı zamanlı bir iş değildir. 10 yıl ve üzeri kıdemde öğretmenlerin yarıdan fazlasında pek çok hastalığın kronikleşmesi tesadüf değildir. Öğretmenlik; sorumluluğu kadar emeği de yoğun bir uzmanlık alanıdır, ihtisas mesleğidir. Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslek olmanın yanında yoğun emek harcanan, bedenen ve zihinsel olarak yorucu mesleklerin başında gelmektedir. Tüm bu nedenlerle öğretmenlere 4 yıla 1 olacak şekilde yıpranma payı verilmelidir.

ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARI İÇİN BAŞARI SIRASI YÜKSELTİLMELİ, KONTENJANLAR AZALTILMALIDIR

Eczacılık için 100 bin, Diş Hekimliği için 80 bin olan başarı sıralaması Hukuk fakülteleri için güncellenerek 190 binden, 125 bine, sonrasında ise 100 bine yükseltilen başarı sıralaması hali hazırda Öğretmenlik programları için 300 bindir.

İyi öğrenciler yetiştirmek istiyorsak, iyi öğretmenler yetiştirmemiz gerektiği şüphesizdir. Öğretmenlik mesleğine hak ettiği önemi verebilmek, daha iyi öğretmen yetiştirebilmek için öğretmenlik programını tercih edecekler için başarı sıralaması yükseltilmelidir.

"ÖĞRETMEN LİSELERİ TEKRAR AÇILMALIDIR"

Öğretmenlik programları kontenjanları her yıl düşse de hali hazırda 600 binden fazla atama bekleyen öğretmen, eğitim fakültelerinde okuyan 150 binin üzerinde öğretmen adayı varken düşürülen kontenjanlar yetersizdir. Yıllar içerisinde oluşabilecek öğretmen ihtiyacı hesaplanarak eğitim fakültesine alınacak öğretmen adayı kontenjanları belirlenmeli, yüz binlerce mezunun birikmesi engellenmelidir. Öğretmen yetiştirme yeniden yapılandırılmalı, öğretmen yetiştirmeye önemli katkıları olan Öğretmen Liseleri tekrar açılmalıdır.

Daha bir çok sorunu çözüm bekleyen öğretmenlerin değeri aldığımız maaşa denk sanılmasın. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Başöğretmen'imiz Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, kaybettiğimiz tüm öğretmenleri rahmetle, şükranla anıyorum."

Kaynak: ANKA