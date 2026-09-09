Anadolu Eğitim Sen'den PISA 2025 değerlendirmesi: 'Gerçek başarı ülkenin her bir çocuğunu nitelikli eğitimle hayata hazırlayabilmektir'

(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası, OECD tarafından uygulanan PISA 2025 araştırmasının sonuçlarına ilişkin, "Rakamlardaki bu geçici ya da istatistiksel yükselişler bizi asla rehavete sürüklememelidir. Gerçek başarı, bir test sınavında sıralama atlamak değil, bu ülkenin her bir çocuğunu nitelikli, adil ve eşit bir eğitimle hayata hazırlayabilmektir" açıklamasını yaptı.

Anadolu Eğitim Sendikası, OECD tarafından uygulanan PISA 2025 araştırmasının sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Öğrencilerimizin ve meslektaşlarımızın emeğiyle ortaya çıkan bu uluslararası tablodaki olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak masadaki rakamların arkasını okumayı, sistemin kronikleşen sorunlarını ve göz ardı edilemeyecek eşitsizlikleri de açıkça konuşmak zorundayız. Bu tablonun arka planında Türkiye'nin fedakar eğitim emekçilerinin çilesi, tırnaklarıyla kazarak beslediği gayret vardır. Okullardaki fiziksel ve sosyal öğrenme ortamlarında son dönemde hissedilen kısmi iyileşmeler ile OECD ortalamasının üzerine çıkmış olması sevindiricidir. Özellikle fen ve okuma becerilerinde yakalanan bu ivme, çocukların eleştirel okuma ve sorgulama reflekslerinde ezberin biraz olsun kırılmaya başladığının işaretidir. Üst düzey beceri gösteren öğrenci oranının tarihimizin en yüksek seviyesine gelmesi de geleceğimiz adına umut vericidir.

Bütün bu sevindirici tablolara rağmen, sahadan kopuk olmadan bu raporun perde arkasındaki gerçekleri görmezden gelemeyiz. Ülke genelindeki puan artışı güzel bir istatistik sunuyor ancak okullar arasındaki uçurumu gizlememelidir. Metropollerdeki ya da belirli statüdeki okullarla, Anadolu'nun en uçra köşesindeki veya dezavantajlı mahallelerindeki okulların imkanları arasındaki dağlar kadar fark kapanmış değildir. Bu başarı ne yazık ki adil bir şekilde tüm okullara eşit dağılmıyor. Matematik ortalamasını yakalamış olmamız güzel ama analitik düşünceyi, soyut problem çözmeyi hala içselleştirebilmiş değiliz.

Sınav odaklı sistemimiz çocukları 'nasıl çözerim' taktiğine itiyor, 'neden ve nasıl' sorgulamasını es geçiyor. Eğitim sistemimiz LGS ve YKS gibi sınav odaklı olduğu sürece, PISA'da hangi basamağa çıkarsak çıkalım kalıcı öğrenme, bu merkezi sınavların gölgesinde ezilmeye devam edecektir. Anadolu Eğitim Sendikası olarak çağrımız nettir. Rakamlardaki bu geçici ya da istatistiksel yükselişler bizi asla rehavete sürüklememelidir. Okul yönetimleri tamamen liyakatle şekillendirilmeli, öğretmenin ekonomik ve mesleki itibarı iade edilmelidir. Kaynaklar merkezi sınav odaklı okullara değil, en çok ihtiyacı olan dezavantajlı bölgelere aktarılmalıdır. Gerçek başarı, bir test sınavında sıralama atlamak değil, bu ülkenin her bir çocuğunu nitelikli, adil ve eşit bir eğitimle hayata hazırlayabilmektir."

Kaynak: ANKA