Haberler

"Anadolu'da Sporun Öyküsü" sergisi Samsun Müzesi'nde açıldı

'Anadolu'da Sporun Öyküsü' sergisi Samsun Müzesi'nde açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Müzesi'nde açılan 'Anadolu'da Sporun Öyküsü' sergisi, antik dönemden Osmanlı'ya uzanan spor kültürünü 51 eserle ziyaretçilere sunuyor. Sergi, 19 Ağustos'a kadar görülebilecek.

Samsun Müzesi ev sahipliğinde, Anadolu topraklarında binlerce yıl boyunca gelişen spor kültürünü yansıtan "Anadolu'da Sporun Öyküsü" sergisinin açılışı yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı kentte coşkuyla kutlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı çeşitli müzelerden seçilen 51 eserin yer aldığı sergide, sporun Anadolu'daki sosyal, kültürel ve ritüel yönleri ziyaretçilere aktarılıyor. Sergide farklı dönemlere ait spor aletleri, sikkeler, kabartmalar, heykeller ve yazılı belgeler bulunuyor.

Antik dönemden Osmanlı'ya uzanan geniş bir tarihsel çerçevede hazırlanan sergide, antik dönemdeki spor eğitim alanları, atletizm yarışları, yarış arabaları, hipodrom kültürü, gladyatör mücadeleleri, okçuluk, güreş, atlı sporlar ve cirit gibi başlıklar ele alınıyor.

Dört ana tema üzerine kurgulanan sergide, farklı dönemlere ait spor aletleri, sikkeler, kabartmalar, heykeller ve yazılı belgeler de yer alıyor. Sergide, sporun yalnızca bedensel bir faaliyet değil, aynı zamanda toplumları bir araya getiren kültürel bir unsur olduğu vurgulanıyor.

"Anadolu'da Sporun Öyküsü" sergisi, 19 Ağustos'a kadar Samsun Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Açılışa, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Gülizar Hasan Yılmaz Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, sanat ve sporseverler ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu

İsrail, filonun tamamını alıkoydu! İçlerinde Hak-İş Başkanı da var
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi

Haluk Levent'in açıklamasını hazmedemediler, canlı yayını kestiler
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden 'Anne' feryadı kurtardı

Güpegündüz mide bulandıran olay! Küçük kızı, "Anne" feryadı kurtardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu

Beklenen açıklamayı yaptı!
Acun Ilıcalı'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak

Tarihi final öncesi men edildiler!
Bir dönemin efsanesiydi! İlginç berber deneyimini takipçileriyle paylaştı

Bir dönemin efsanesiydi! İlginç berber deneyimini gören hayrete düştü
Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti

Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı mı? TFF kararını resmen açıkladı

'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

"Kara kutu" elinde bavullarla kaçarken yakalandı