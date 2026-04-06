Haberler

Zonguldak'ta gazeteciler AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaelmas Gazeteciler Derneği ve Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. AA'nın tarafsız ve güvenilir haberciliği ile basın mesleğine sunduğu katkılar övgüyle karşılandı.

Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) ile Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC), Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Dernekten yapılan açıklamada, AA'nın kurulduğu günden bu yana tarafsız, hızlı ve güvenilir haberciliğin simgesi olduğunu bildirildi.

AA'nın, Milli Mücadele'nin sesi olarak başlayan yayıncılık serüvenini, bugün küresel ölçekte saygın bir haber ajansı olarak sürdürdüğü aktarılan açıklamada, AA'nın basın mesleğine ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine sunduğu katkıların takdirle karşılandığı ifade edildi.

ZGC'den yapılan açıklamada, AA'nın marka haline geldiğini ifade ederek, "Habercilik adına profesyonel bir ruhla yol alan, nitelikli ve kaliteli haberleriyle dikkat çeken AA'nın zaman mefhumu olmaksızın sürdürdüğü çalışma temposu, tüm camiaya örnek teşkil ediyor. Ülkemizde, bölgemizde ve dünya coğrafyasında Anadolu Ajansının haklı yerini sağlamlaştırdığını görüyoruz. Başta AA yönetimi olmak üzere bölge müdürleri ile tüm çalışanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

