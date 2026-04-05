Ankara Valisi Şahin AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı Açıklaması

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Gelişen teknoloji ve değişen iletişim dinamiklerine hızla uyum sağlayarak küresel bir medya kuruluşu kimliğine kavuşan Anadolu Ajansı, güçlü kadrosu ve yaygın haber ağıyla ülkemizin sesi olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Basın tarihinde müstesna bir yere sahip olan AA'nın, Milli Mücadele'nin en çetin günlerinde milletin haklı mücadelesini dünya kamuoyuna aktarmak amacıyla hayata geçirildiğini belirten Şahin, Ajans'ın üstlendiği bu önemli görevi aradan geçen yıllara rağmen aynı ciddiyet ve sorumluluk anlayışıyla sürdürdüğünü vurguladı.

Vali Şahin mesajında, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan itibaren doğru, güvenilir ve hızlı haber akışını ilke edinen Ajans, hem o dönemde halkın sağlıklı bilgiye ulaşmasına imkan sağlamış hem de bugün ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir haber kaynağı olarak konumunu pekiştirmiştir.

Gelişen teknoloji ve değişen iletişim dinamiklerine hızla uyum sağlayarak küresel bir medya kuruluşu kimliğine kavuşan Anadolu Ajansı, güçlü kadrosu ve yaygın haber ağıyla ülkemizin sesi olmaya devam etmektedir. Tarafsızlık ve gazetecilik ilkelerine bağlı duruşuyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine önemli katkılar sunmayı sürdürmektedir. Bu vesileyle Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, tüm mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."