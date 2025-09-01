KARTAL'daki Anadolu Adliyesi 'nde 2025-2026 adli yıl açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, "Adaletin tesisi, yalnızca yargı organlarının değil, tüm kurumların ve toplumun ortak sorumluluğudur. Hukuka ve adalete duyulan güvenin güçlenmesi, devletimizin bekası, milletimizin refahı ve demokrasimizin sağlam temellere oturması açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nin E Blok protokol girişinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, İstanbul İdari Mahkeme Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, Silivri Adalet Komisyon Başkanı Yusuf Böke, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit, Küçükçekmece Adalet Komisyon Başkanı Haşim Özaydın, Şile Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Evgar, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Gaziosmanpaşa Adalet Komisyon Başkanı Ramazan Oruç, Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Tunç, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Alişan Tiryaki, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Şengül Karslı, Anadolu yakası kaymakamları, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.

'ADALETİN TESİSİ TÜM KURUMLARIN ORTAK SORUMLULUĞU'

Programda konuşan Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, "Bugün büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusu ile 2025-2026 adli yılının açılışını gerçekleştirmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. İstanbul Anadolu adliyemiz, mülhakatlarıyla beraber 14 ayrı ilçenin dahil olduğu yetki çevresi ve 360 bin metrekarelik kapalı alanıyla 'dünyanın en büyük adliyesi' sıfatını taşımaktadır. 2024 nüfus sayımı verilerine göre, kayıtlı 6 milyona yakın nüfuslu bir kitleye hizmeti sunmaktadır. Halihazırda adliyemizde 1 Cumhuriyet Başsavcısı, 26 Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 279 Cumhuriyet savcısı ile 544 hakim görev yapmaktadır. Ayrıca adliye bünyesinde tüm unvanlarda 4 bin 421 personelimiz hizmet vermeye devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız toplam 26 soruşturma bürosu ile hizmet vermektedir. Adliyemiz bünyesinde toplam 392 mahkeme birimi bulunmaktadır. 2024 yılı itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde kayda giren dosya sayısı 327 bin 871 olup, muktezaya bağlanıp çıkan dosya sayısı ise 330 bin 827'dir. Adaletin tesisi, yalnızca yargı organlarının değil, tüm kurumların ve toplumun ortak sorumluluğudur. Hukuka ve adalete duyulan güvenin güçlenmesi, devletimizin bekası, milletimizin refahı ve demokrasimizin sağlam temellere oturması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle 2025-2026 adli yılın ülkemize devletimize, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren tüm meslektaşlarıma ve personelimize başarılar temenni ediyorum" dedi. Tören, Başsavcı Koç'un konuşmasının ardından fotoğraf çekimleriyle sona erdi.