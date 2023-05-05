Ana sınıfı öğretmenine saldıran şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, ana sınıfında eğitim gören kızı H.Y.'nin (4), öğretmeni tarafından saçının çekildiğini iddia ederek okulun müdür yardımcısı İsmail Küçük'ü tabanca ile bacağından yaralayan Ferdi Yaprak tutuklandı.