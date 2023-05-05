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Ana sınıfı öğretmenine saldıran şüpheli tutuklandı

Ana sınıfı öğretmenine saldıran şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, ana sınıfında eğitim gören kızı H.Y.'nin (4), öğretmeni tarafından saçının çekildiğini iddia ederek okulun müdür yardımcısı İsmail Küçük'ü tabanca ile bacağından yaralayan Ferdi Yaprak tutuklandı.

SAVCI İTİRAZ ETTİ; TUTUKLANDI

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, ana sınıfında eğitim gören kızı H.Y.'nin (4), öğretmeni tarafından saçının çekildiğini iddia ederek okulun müdür yardımcısı İsmail Küçük'ü tabanca ile bacağından yaralayan Ferdi Yaprak, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma savcısının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Ferdi Yaprak, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Güncel

İsmail Küçük Karacabey Bursa Güncel Haberler

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