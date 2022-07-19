AMSTERDAM - Hollanda'da bayrak ve çanta asma sezonu başladı

Hollanda'da liseden mezun olan öğrenciler bayrak ve okul çantalarını evlerinin görünür cephelerine asarak geleneksel mezuniyet kutlamalarını sürdürüyor.

Evlerinin pencere önünü veya dış duvarını bayrak ve okul çantalarıyla süsleyen on binlerce öğrenci, bayrak ve çanta asma sezonu başlatmış oluyor.

Liseden mezun olanlar, son dönem sınavlarının sonuçlarının açıklandığı ve ulusal mezuniyet günü olarak adlandırdıkları günden itibaren evlerinin dış cephesine bayrakla mezuniyet haberi anlamına gelen sırt çantası veya kitap asıyor.

Tüm ülkede kutlanıyor

Genelde haziranın ilk haftalarına denk gelen ulusal mezuniyet gününde, Hollanda Kralı Willem-Alexander, Başbakan Mark Rutte de dahil olmak üzere siyasetçiler ve sanatçılar mezun olanları kutlarken bayrak ve çanta asma geleneğine atıfta bulunuyor.

Bazı belediyeler de liseden mezun olanlar için kamu binalarındaki bayrak direklerine okul çantası asıyor.

Çanta mezuniyeti simgeliyor

AA muhabirine bu geleneği anlatan Jeanne van der Linden, "Hollanda'da bir evin duvarında Hollanda'nın ya da başka bir ülkenin bayrağıyla okul çantasının asıldığını görürseniz bu, o evden birinin liseden mezun olduğunu gösterir." dedi.

Bunun Hollanda'da çok sevilen bir gelenek olduğunu belirten 19 yaşındaki van Der Linden, "Komşularım bayrak ve çantayı görünce tebrik mesajlarını yollamaya başladı." diye konuştu.

Hollanda bayrağı dışında insanların geldikleri ülkenin bayrağını da astıklarını söyleyen van Der Linden, "Kimisi okul çantasını kimisi okul kitabını bayrak direğinin üstüne koyuyor." ifadesini kullandı.

Çantayı gören komşular hediye getiriyor

Amsterdam'da yaşayan ve liseden haziranda mezun olan Josephine Dijkstra, "Dört senenin ardından tüm derslerden geçtiğim haberinin gelmesiyle çantamı balkona astım ve bunu gören komşularım çiçek, çikolata ve farklı hediyeler yolladı." dedi.

Dijkstra, bayrak ve çantanın yaklaşık iki ay boyunca asılı kalacağını ve yağmurlu havaların başlamasıyla kaldırılacağını dile getirdi.

Kızının mezuniyeti sebebiyle gururlandığını belirten Carine Dijkstra, "Kendi mezuniyet haberimden sonra asamamıştım ama kızımın tüm derslerinden geçtiği haberi gelince bayrak ve çantayı astık. Diğer iki küçük kızımın mezuniyet haberi gelince de asacağım." sözlerini sarf etti.

Yaşadıkları sokakta birkaç mezun daha olduğunu dile getiren Dijkstra, duvarında okul çantası olan komşularına tebrik kartı yolladığını kaydetti.

Gelenek 1960'lara dayanıyor

Liseden 2003'te mezun olan Madelon de Jong da okulun bittiği haberini vermesinin ardından babasının, evlerinin duvarına bayrak ve bayrak direğinin ucuna okul çantasını astığını anlattı.

Bu geleneğin 1960'lara dayandığını belirten de Jong, özellikle küçük yerleşim yerlerinde daha büyük bir heyecanla yaşandığını ve çalıştığı yere gelen müşterilerin bile kendisine hediye aldığını belirtti.