Vondel Kilisesi yangını, sosyal medyada Müslüman karşıtı dezenformasyona dönüştürüldü

Hollanda'nın Amsterdam kentinde yılbaşı gecesi çıkan Vondel Kilisesi yangını, sosyal medyada Müslümanlara yönelik asılsız suçlamalara ve nefret söylemine zemin hazırladı. Justice for Prosperity kuruluşu, yangının sebebi hakkında hiçbir bilgi olmamasına rağmen hızlı bir dezenformasyon sürecinin yaşandığını belirtti.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yılbaşı gecesinde Vondel Kilisesi'nde çıkan yangın, sosyal medyada Müslümanlara yönelik asılsız suçlamaların ve Müslüman karşıtı nefret söyleminin yayılması için kullanıldı.

Amsterdam merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Justice for Prosperity (JfP), yılbaşı gecesi çıkan yangının sebebi hakkında hiçbir bilgi veya delil bulunmazken dakikalar içinde dezenformasyonun nasıl yayıldığını ortaya koyan bir açıklama yayımladı.

JfP'nin açıklamasında, başladığı 1 Ocak sabahı saat 01.00'den hemen sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yangının, "Müslüman ağların Hristiyan Avrupa'yı yok etme amacıyla gerçekleştirdiği bir saldırı" olarak sunulduğu kaydedildi.

Hollandalı influencerların, Rusya yanlısı ağların ve İngilizce hesapların yangını dakikalar içinde "saldırı" olarak nitelendirdiği aktarılan açıklamada, yangın başladıktan dakikalar sonra ilk sahte haberlerin internete düşmeye başladığı ve saatte yaklaşık 350 paylaşıma ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, yangından saatler sonra aşırı sağcı Hollandalı influencer Eva Vlaardingerbroek ile aşırı sağcı İngiliz influencer Tommy Robinson'un Avrupa'daki suç oranlarında göçmenlerin rolünü anlatan bağlamdışı paylaşımlar yaparak, yangını Müslümanların ve göçmenlerin çıkardığını ima etmesiyle dezenformasyonun hızının arttığı kaydedildi.

Yangın sebebiyle Müslümanların açıkça suçlandığı gönderilerin Hollandalı ve uluslararası hesaplarca paylaşıldığı anlatılan açıklamada, dezenformasyonun daha geniş kitlelere yayılması için "nüfus değişimi" etiketi kullanılmaya başlandığı vurgulandı.

JfP'nin açıklamasında, 1 veya 2 Ocak'ta X'teki gönderilerin yüzde 20'sinin Vondel Kilisesi yangınını Müslümanlara bağladığı ve en fazla erişime sahip ilk 10 gönderiden 7'sinin yangın sebebiyle göçmenleri suçladığı anlatılırken, bu paylaşımlarda yangının Hristiyan Avrupa'ya ve Hristiyanlık sembollerine yönelik saldırılarla ilgili teorilere bağlandığı ifade edildi.

İtfaiye ve polisin yangının nedenine ilişkin bilgilendirme yapmada geç kalmasının eleştirildiği açıklamada, bunun dezenformasyonun yayılmasında etkili olduğu vurgulandı.

Amsterdam merkezli kar amacı gütmeyen araştırma enstitüsü JfP, Açık Kaynak İstihbaratı'ndan (OSINT) saha soruşturmalarına kadar çok katmanlı ve disiplinler arası araştırmalar yapan bağımsız bir kuruluş olarak faaliyetlerini yürütüyor.

Yangın sebebiyle büyük hasar oluştu

Amsterdam'da çeşitli cemaat ve kuruluşların etkinlikleri için kullandığı 1872 yapımı tarihi Vondel Kilisesi'nde yılbaşı gecesinde çıkan yangın nedeniyle onlarca ev tahliye edildi. 01.30 civarında çıkan yangın, öğle saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle kıvılcım ve yanan parçalar çevreye savrulurken, yapılan incelemede yetkililer, kilisenin çatısında büyük hasar oluştuğunu ve duvarlarının ayakta kaldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
