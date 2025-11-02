Amsterdam'daki Fatih Camisi, Müzeler Gecesi'nde 1000'den Fazla Ziyaretçiyi Ağırladı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Fatih Camisi, "Müzeler Gecesi" etkinliğinde Müslüman olmayan 1000'den fazla ziyaretçiye kapılarını açtı.

Her yıl yapılan "Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Amsterdam Fatih Camisi'ne gelen konuklar, İslam dini, cami ve sanatları hakkında bilgi aldı.

Hoparlörden okunan ezan ile başlayan program, din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahileriyle devam etti.

Konuklara İslam hakkında temel bilgiler veren Fatih Camisi din görevlisi Kemal Gözütok, AA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müzeler Gecesi vesilesiyle Müslüman olmayan birçok kişi camiye geliyor ve bunların çoğu için bu ilk defa bir mescit ziyareti. Ziyaretçilerimiz genellikle bizlere camideki minberi, mihrabı, çinileri ve saf çizgilerinin ne anlama geldiğini soruyor. Bunun yanında bizler İslam'ın temel inanç esaslarını ve şartlarını da anlatıyoruz, yatsı namazını kılıyoruz ve onlar da bunları izliyor. Aynı zamanda selalar, ilahiler, Kur'an-ı Kerim tilaveti duyuyorlar. Programın en güzel yanı ise bizlere ve bu gece özelinde bize destek vermeye gelen diğer imamlarımıza gelip doğrudan sorularını sorabiliyorlar."

Fatih Cami Derneği yönetiminden Yaşar Taş, 9. kez Müzeler Gecesi etkinliği düzenlediklerini ve buraya gelen çok sayıda Hollandalının İslam'a ve Müslümanlara karşı ön yargılarının kırıldığını anlattı.

Bu yıl 1000'den fazla ziyaretçinin Fatih Camisi'ni görmeye geldiğini belirten Taş, "Özellikle Hollanda'daki eğitimli, genç ve belirli kültür düzeyinden insanlar buraya gelip İslam'ı tanıyor ve ister İngilizce ister Hollandaca imamlarımızdan bilgi alıyorlar." diye konuştu.

Geleneksel sanatlar tanıtıldı

Etkinlikte çoğu Hollandalı misafire geleneksel İslam ve Türk sanatları da tanıtıldı.

Ziyaretçiler, çini, ebru, hat ve filografi sanatlarının tanıtıldığı stantlara yoğun ilgi gösterdi ve atölye çalışmalarıyla bu sanatın örneklerini icra etti.

Binden fazla gayrimüslimin ziyaret ettiği camide ayrıca Türk mutfağından lezzetler sunuldu.

Kiliseden camiye çevrildi

1920 yılında inşa edilen ve cemaatsiz kaldığı için 1970'lerde kapatılan Fatih Camisi'nin binası, 1971'de kilise cemiyeti tarafından bir iş adamına devredildi.

Farklı amaçlarla kullanılan bina, en son halı deposu ve müzik aletleri dükkanı olarak kullanıldıktan sonra Amsterdam'a gelen Türk işçilerce 1980'de ibadethane ihtiyacının karşılanması amacıyla satın alındı.

Hollanda Diyanet Vakfına bağlanan bina, Fatih Camisi ismiyle Hollanda'daki Müslümanlara hizmet vermeye devam ediyor.