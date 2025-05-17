Amsterdam'da Filistin İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

Amsterdam'da Filistin İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi
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Hollanda'nın Amsterdam kentinde, Filistinlilerin zorunlu göçünün 77. yılı dolayısıyla yüzlerce kişi yürüyüş düzenleyerek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Göstericiler, insani yardımların akışının sağlanması ve İsrail'e karşı yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu "Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yılı dolayısıyla toplanan yüzlerce kişi yürüyüş düzenledi.

Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yılını ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, yerel saatle 15.00'te başkent Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda toplandı.

Konuşmacılardan Mohammed Kotesh, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri açlığa mahkum ettiğini ve soykırımın şiddetlenerek sürdüğünü belirtti.

Herhangi bir kısıtlama olmaksızın insani yardımların akışını sağlamak üzere İsrail'in Gazze kuşatmasını derhal kaldırması gerektiğini kaydeden Kotesh, Gazze'nin yeni bir Nekbe'nin eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

Gösteriyi organize eden kuruluşlardan Avrupa Gençlik Derneği yetkilisi Murat Gök de Gazze'de yaşanan trajediye rağmen İsrail'in saldırılarını durdurmadığını ve Batılı ülkelerin İsrail'e desteği sürdürmesini eleştirerek, Gazze'deki saldırılarla İsrail'in Filistinlilere yeni bir Nekbe yaşatmak istediğini vurguladı.

İsrail'e karşı topluca yaptırım uygulanması gerektiğini anlatan Gök, insanların Filistinlilere karşı yapılan zulmü normalleştirmeye başladığını söyledi.

Göstericiler, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "İşgali sona erdir", "Soykırımı durdur", "İsrail'i boykot et" ve "Utanın" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Özgür Filistin", "Yazıklar olsun Hollanda, elleriniz kanlı" ve "İsrail bombalıyor, Hollanda ödüyor" sloganları atıldı.

Göstericiler, konuşmaların ardından çok sayıda turistik mekanın bulunduğu kent merkezinden yürüyerek Rembrandt ve Waterloo meydanlarından geçerek Dam Meydanı'na geri döndü.

Yaklaşık 3 saat süren gösteri, yürüyüşün ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
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