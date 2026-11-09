Amsterdam'da Filistin'e destek gösterisine yaklaşık 200 bin kişi katıldı

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AMSTERDAM, 9 Kasım (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin'e destek amacıyla düzenlenen protesto gösterisi, 8 Kasım 2026.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin'e destek amacıyla düzenlenen geniş çaplı gösteride protestocular, Hollanda hükümetine Gazze'deki çatışmayla ilgili daha fazla adım atma çağrısında bulundu.

Organizatörler, pazar günü "Kırmızı Çizgi" adıyla düzenlenen protestoya yaklaşık 200.000 kişinin katıldığını açıkladı. Gösteriye çok sayıda kişi kırmızı kıyafetlerle katıldı. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler, Hollanda hükümetine İsrail üzerindeki siyasi, ekonomik ve diplomatik baskıyı artırma çağrısı yaptı. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua