Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Amsterdam'da Filistin'e destek gösterisine yaklaşık 200 bin kişi katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Organizatörler, Amsterdam'da 8 Kasım 2026'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisine yaklaşık 200.000 kişinin katıldığını açıkladı. Göstericiler kırmızı kıyafetlerle ve Filistin bayraklarıyla Hollanda hükümetine Gazze'deki çatışmaya ilişkin daha fazla adım atma çağrısı yaptı.

AMSTERDAM, 9 Kasım (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin'e destek amacıyla düzenlenen protesto gösterisi, 8 Kasım 2026.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin'e destek amacıyla düzenlenen geniş çaplı gösteride protestocular, Hollanda hükümetine Gazze'deki çatışmayla ilgili daha fazla adım atma çağrısında bulundu.

Organizatörler, pazar günü "Kırmızı Çizgi" adıyla düzenlenen protestoya yaklaşık 200.000 kişinin katıldığını açıkladı. Gösteriye çok sayıda kişi kırmızı kıyafetlerle katıldı. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler, Hollanda hükümetine İsrail üzerindeki siyasi, ekonomik ve diplomatik baskıyı artırma çağrısı yaptı. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Çin'de yüksek katlı bina alevlere teslim oldu! 14 kişi hayatını kaybetti

Alevler binayı sardı, bilanço yürek dağladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak

Trafikte yeni dönem! Bunu yapanlar artık ifadeye çağrılacak
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu58

Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi11

Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
Polis, imam, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo

Polis, imam, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor13

Bir dönemin efsanesi TikTok'ta milletten para dileniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözlerinin içine bakarak uyardı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir

"Madem meslek olarak seçtiniz, hakkını vereceksiniz"
Sharon Stone'dan özel hayat itirafı: Uzun süredir cinsel ilişki yaşamıyorum

Dünyaca ünlü yıldızdan itiraf: Uzun süredir cinsel ilişki yaşamıyorum