Amerikalı yüzlerce atlet "çamur" koşusunda ter döktü

Müsabakadan genel görüntüler ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen, dünyanın en zor koşusu olduğu kabul edilen "Tough Mudder" yarışmasına birçok sporcu akın etti.

Müsabakadan genel görüntüler ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen, dünyanın en zor koşusu olduğu kabul edilen "Tough Mudder" yarışmasına birçok sporcu akın etti. Eski bir terörle mücadele görevlisi tarafından oluşturulan etkinlikte sporcular, zorlu ve çamurlu birçok parkurda dayanıklılıklarını test etti.