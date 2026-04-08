Irak'ta kaçırılan Amerikalı gazeteci Kittleson serbest bırakıldı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak'ta Hizbullah Tugayları tarafından kaçırılan Amerikalı gazeteci Shelly Kittleson'un serbest bırakıldığını duyurdu. Serbest bırakılmasında katkıda bulunan kurumlara teşekkürler iletildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında Hizbullah Tugayları tarafından kaçırıldığı belirtilen Amerikalı gazeteci Shelly Kittleson'un serbest bırakıldığını açıkladı. Rubio, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kittleson'un serbest bırakıldığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, açıklamasında şunları kaydetti:

"Amerikalı gazeteci Shelly Kittleson'un, Irak'ın Bağdat kenti yakınlarında yabancı terör örgütü Hizbullah Tugayları üyeleri tarafından yakın zamanda kaçırılmasının ardından serbest bırakıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum."

"BU AMERİKALININ ARTIK ÖZGÜR OLMASINDAN MEMNUNİYET DUYARIZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı, serbest bırakılmasının sağlanmasına katkıda bulunan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI), Savaş Bakanlığı'na, çeşitli kurumlardan ABD personeline, Irak Yüksek Yargı Konseyi'ne ve Iraklı ortaklarımıza teşekkürlerini sunmaktadır.

Bu sonuç, Trump yönetiminin Amerikan vatandaşlarının güvenliği ve emniyetine, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, kararlılıkla bağlı olduğunu göstermektedir. Başkan Trump döneminde, ABD vatandaşlarının hukuka aykırı şekilde gözaltına alınması veya kaçırılması tolere edilmeyecektir. Amerikalıları eve getirmek ve sorumluları hesap vermeye zorlamak için tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz. Bu Amerikalının artık özgür olmasından memnuniyet duyuyoruz ve Irak'tan güvenli şekilde ayrılması için çalışmalarımız sürmektedir."

