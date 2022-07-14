Amerikalı aktör Kevin Spacey, İngiltere'de hakim karşısına çıktı - Haberler

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Amerikalı aktör Kevin Spacey, İngiltere'de hakim karşısına çıktı

AA - Bilal Acar - Güncel
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Amerikalı aktör Kevin Spacey, cinsel taciz suçlamasıyla İngiltere'nin başkenti Londra'daki Old Bailey Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Amerikalı aktör Kevin Spacey, cinsel taciz suçlamasıyla İngiltere'nin başkenti Londra'daki Old Bailey Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Oscar ödüllü 62 yaşındaki aktör, 4 cinsel istismar ve bir kişiyle rızası olmadan cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyor.

AA / Bilal Acar - Güncel

Kevin Spacey England Londra Güncel Haberler

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