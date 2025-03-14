Uçak havalimanında alev aldı! Yolcular dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Federal Havacılık Dairesi'ne göre, 172 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu uçak Colorado Springs'ten kalktı. Amerikan Havayollarına ait uçak Denver Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Ancak yolcuların inmesi için yanaştığı sırada motor bölümünden duman yükseldi. Amerikan Havayolları yangının uçağın motorundaki arıza nedeniyle çıktığını duyurdu.

UÇAĞIN KANADINDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Yolculardan bazıları panik halinde uçağın kanadında kurtarılmayı bekledi. Amerikan Havayolları'ndan yapılan açıklamaya göre, yolcular ve mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi. Federal Havacılık Dairesi ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'DE ARKA ARKAYA UÇAK KAZALARI

ABD'de Ocak ayında Washington'daki Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında helikopter ile yolcu uçağının çarpışması sonucu 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu kazanın ardından havacılık sektörü tartışmaları devam ederken Philadelphia şehrinde de hasta bir çocuğu taşıdığı öğrenilen ambulans uçak, bir alışveriş merkezinin yakınına düştü.Uçağın içindeki 6 kişi ve yerde bulunan bir kişi yaşamını yitirdi.