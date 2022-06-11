AMD'nin DLSS rakibi özelliği, yeni oyunlara geliyor! - Haberler

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AMD'nin DLSS rakibi özelliği, yeni oyunlara geliyor!

Shiftdelete - Güncel
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AMD'nin DLSS rakibi özelliği, yeni oyunlara geliyor!

AMD, NVIDIA'nın DLSS teknolojisinin rakibi olan FSR 2.0 desteğini 5 yeni oyuna daha getiriyor. Peki DLSS ve FSR nedir?

NVIDIA'nın RTX serisiyle birlikte piyasaya sürdüğü DLSS (Derin Öğrenme Süper Örnekleme) özelliğinin AMD tarafındaki rakibi olan FSR 2.0, Hitman 3'ün de aralarında bulunduğu 5 yeni oyuna daha destek getirecek. Peki DLSS ve FSR nedir?

AMD, FSR 2.0 desteğini genişletiyor

AMD tarafından paylaşılan FSR 2.0 özelliği, bugün itibariyle Hitman 3, Abyss World, Rescue Party: Live, Super People ve The Callisto Protocol olmak üzere 5 oyunda daha kullanıma sunuldu. Önümüzdeki dönemde bu sayının giderek artacağı söylendi. Zira AMD, bu desteği getireceği Microsoft Flight Simulator, Eve Online ve Forspoken gibi 11 diğer oyunu da erkenden açıkladı.

FSR 2.0 özelliği, selefi FSR 1.0'dan farklı olarak Spatial Upscaling yerine Temporal Upscaling teknolojisini kullanıyor. Aralarında tam olarak nasıl bir performans ve kalite farkı olduğu belirsizliğini korusa da AMD'nin kesin bir geçiş yaptığını söyleyebiliriz.

Nvidia'dan müjde: DLSS, oyun konsollarına mı geliyor?

FSR 2.0 destekli tüm oyunlar

Abyss World

Asterigos

Delysium

EVE Online

Forspoken

Grounded

Hitman 3

Microsoft Flight Simulator

NiShuiHan

Overprime

Perfect World Remake

Rescue Party: Live

Super People

Swordsman Remake

The Callisto Protocol

Unknown 9: Awakening

DLSS ve FSR nedir?

Derin öğrenme destekli süper-örnekleme şeklinde bir açılımı bulunan DLSS, yapay zekanın derin öğrenme desteğini kullanan bir özelliktir. Düşük çözünürlüğe sahip bir görüntüyü, GPU'ya yük oluşturmadan yapay bir şekilde daha yüksek çözünürlüğe sahip bir hale getiriyor.

FSR teknolojisinin amacı da buna oldukça yakındır. AMD'nin açıklamasında ise oyun deneyimlerini geliştirmek ve orijinale yakın çözünürlük kalitesi sunarken aynı zamanda her çözünürlükte performansı artırmak olduğu söyleniyor.

Buna ek olarak, FSR ile DLSS'in tam olarak birbirine denk rakipler olmadığını belirtelim. Zira NVIDIA yapay zeka ile sürekli olarak öğrenen bir teknolojiyi kullanırken AMD tarafında sabit bir algoritma yer alıyor. Ancak iki teknolojinin de amacı oyunlardaki görüntüyü iyileştirmek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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