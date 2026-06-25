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Adana'da amcasını tabancayla ağır yaralayan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi

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Adana'nın Seyhan ilçesinde restoranda amcasını tabancayla ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde amcasını tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.A. (30) ve müşteki amcası N.A. (48) ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 30 Kasım 2025'te Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir restoranda buluşan A.A. ile husumetli olduğu amcası N.A. arasında kavga çıktığını belirtti.

Kavgada A.A'nın yanında bulundurduğu tabancayla amcası N.A'yı iki el ateş ederek yaraladığını ve olay yerinden kaçtığını anlatan savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık A.A, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Lavabodan masaya doğru geldiğim sırada N.A. elini beline doğru götürdü ve tabancasını çıkardı. Kendimi korumak adına hedef gözetmeden ateş ettim. Kimseyi öldürme amacım yoktu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müşteki N.A. ise sanığın savunmasının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, cezalandırılmasını istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
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