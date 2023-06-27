Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ambulansla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Seydiler ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İnebolu ilçesine giden ambulans ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada ambulans ve otomobilde bulunan Ebru Ç., Hira Melek Y., Seher Y. ve Mina Seher Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde ambulans ile aynı yönde seyreden otomobilin çapıştığı görülüyor.

Öte yandan, Kastamonu-Devrekani karayolu Çayırcık mevkiinde de sürücüsü öğrenilemeyen 34 VP 5886 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolda takla attı. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir diğer kaza ise Hanönü ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret Ünal idaresindeki 37 ED 716 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yaklaşık 15 metreden şarampole yuvarlandı. Ağaçlara çarparak duran otomobilde yaralanan olmadı.