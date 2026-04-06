Ambulans traktöre arkadan çarptı: 4 yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir ambulans, önünde giden traktöre çarptı. Kaza sonrası 3'ü ambulans görevli olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Oltu'da yol boyu rampasında meydana geldi. Şenkaya Devlet Hastanesi'nde görev yapan 112 Acil Sağlık ekibini taşıyan Feyzullah Aki (55) yönetimindeki ambulans, aynı yönde seyir halinde olan Recep Pekgöz (61) yönetimindeki 25 PO 739 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör devrilirken, ambulans da savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ambulans sürücüsü Aki ile sağlık personelleri Mehtap Ölmez İlhan (28) ve Gamze Cengiz (40) ile traktör sürücüsü Pekgöz yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
