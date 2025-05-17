Ambulansa yol vermeyen düğün konvoyuna ceza yağdı

Ankara'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki sürücülere 49 bin 810 TL idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

Ankara'da, Konya yolu Aşti istikametinde ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşım sonucu ekipler harekete geçti.

HER SÜRÜCÜYE 49 BİN LRİA CEZA

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu araçlar tespit edilip, sürücüleri de belirlendi. Yakalanan sürücülere 'belgesiz araç kullanmak', 'muayenesiz araç kullanmak', 'trafikte yol kapatmak ve yavaşlatmak', 'saygısızca araç kullanmak' suçundan 49 bin 810 TL idari para cezası uygulandı.

Ankara Valiliği'nde yaşananlara ilişkin yapılan açıklamada, " Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu gün bazı sosyal medya hesaplarında 'Konya Yolu Aşti istikametinde saat 13.05 sıralarında ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu' paylaşımı ile ilgili yapılan çalışma sonucu trafik kurallarını ihlal eden araçlar tespit edilerek trafik ekiplerimizce yakalanmış olup, yapılan inceleme ve kontroller sonucunda olayla ilgili araçların sürücülerine, 'Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak', 'Muayenesiz Araç Kullanmak', 'Trafikte Yol Kapatmak ve Yavaşlatmak', 'Saygısızca Araç Kullanmaktan', 49 bin 810 lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Valilik, 3 aracın da trafikten men edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ayrıca söz konusu şahıslar trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliğine sevk edilmiş olup şahıslara ait araçlardan 3'ü trafikten menedilmiştir."