Ambulansa yol vermeyen düğün konvoyuna ceza yağdı

Ambulansa yol vermeyen düğün konvoyuna ceza yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki sürücülere toplam 49 bin 810 TL idari para cezası uygulandı. Ankara Valiliği, 3 aracın da trafikten men edildiğini duyurdu.

Ankara'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki sürücülere 49 bin 810 TL idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

Ankara'da, Konya yolu Aşti istikametinde ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşım sonucu ekipler harekete geçti.

HER SÜRÜCÜYE 49 BİN LRİA CEZA

Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu araçlar tespit edilip, sürücüleri de belirlendi. Yakalanan sürücülere 'belgesiz araç kullanmak', 'muayenesiz araç kullanmak', 'trafikte yol kapatmak ve yavaşlatmak', 'saygısızca araç kullanmak' suçundan 49 bin 810 TL idari para cezası uygulandı.

Ankara Valiliği'nde yaşananlara ilişkin yapılan açıklamada, " Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu gün bazı sosyal medya hesaplarında 'Konya Yolu Aşti istikametinde saat 13.05 sıralarında ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu' paylaşımı ile ilgili yapılan çalışma sonucu trafik kurallarını ihlal eden araçlar tespit edilerek trafik ekiplerimizce yakalanmış olup, yapılan inceleme ve kontroller sonucunda olayla ilgili araçların sürücülerine, 'Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak', 'Muayenesiz Araç Kullanmak', 'Trafikte Yol Kapatmak ve Yavaşlatmak', 'Saygısızca Araç Kullanmaktan', 49 bin 810 lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Valilik, 3 aracın da trafikten men edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ayrıca söz konusu şahıslar trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliğine sevk edilmiş olup şahıslara ait araçlardan 3'ü trafikten menedilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Kritik tarih pazartesi! İstanbul'a gelmeyen Trump'tan yeni karar
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni

İşte 78 kişiyi ölüme götüren yangının çıkış nedeni
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Cemal Ersen'den sert açıklama: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı

Çok konuşulacak sözler: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akılalmaz karar

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da ilçe belediyesinden akılalmaz karar
Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi

20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
'Kasa' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak

İtirafçı olan İmamoğlu'nun kasasından dava seyrini değiştirecek sözler
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.