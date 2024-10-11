Kalp krizi geçiren kişiyi hastaneye götürmeye çalışırken yolu kesildi, darbedildi yine de yoluna devam etti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hasta taşırken kullandığı ambulansın 2 kişi tarafından durdurulmasının ardından darbedilen sürücü, buna rağmen ambulanstaki hastayı tedavi göreceği hastaneye ulaştırdı.

İŞ GÖRMEZ RAPORU VERİLDİ

Sürücüyü yüzünden yaralayan baba oğul daha sonra otomobile binip uzaklaştı. İlk müdahalesi ambulanstaki ekip tarafından yapılan Muhammed Ali K, yaralı olmasına rağmen yola devam ederek hastayı Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Dudağına 12 dikiş atılan sürücüye 7 gün iş göremez raporu verildiği öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler S.Y. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.