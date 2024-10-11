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Kalp krizi geçiren kişiyi hastaneye götürmeye çalışırken yolu kesildi, darbedildi yine de yoluna devam etti

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Bursa'da kalp krizi geçiren bir kişiyi, hastaneye götüren ambulansın sürücüsü, iki kişi tarafından darbedildi. Hasta taşımadığı ve gereksiz yere siren çaldığı iddia edilerek darbedilen ambulans şoförü, yaralı halde olmasına rağmen hastayı doktora yetiştirdi. Paramedik ambulans şoförüne 12 dikiş atılırken saldırganlar polis tarafından gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hasta taşırken kullandığı ambulansın 2 kişi tarafından durdurulmasının ardından darbedilen sürücü, buna rağmen ambulanstaki hastayı tedavi göreceği hastaneye ulaştırdı.

Muhammed Ali K. yönetimindeki ambulans ve görevli sağlık ekibi, kalp krizi geçirdiği öğrenilen 80 yaşındaki N.G'yi Gemlik Devlet Hastanesi'nden alarak tedavinin devam edileceği Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'na giren ambulans, emniyet şeridinde ilerlerken arkasından gelen otomobilin sürücüsünün selektör yapıp korna çalarak yol istediği iddia edildi. Ambulansın önünü keserek bulundukları araçtan inen sürücü S.Y. ile oğlu M.Y, ambulans içinde hasta olmadığını, boşuna siren çaldığını öne sürerek sürücüyü darbetmeye başladı.

Kalp krizi geçiren kişiyi hastaneye götürmeye çalışırken yolu kesildi, darbedildi

İŞ GÖRMEZ RAPORU VERİLDİ

Sürücüyü yüzünden yaralayan baba oğul daha sonra otomobile binip uzaklaştı. İlk müdahalesi ambulanstaki ekip tarafından yapılan Muhammed Ali K, yaralı olmasına rağmen yola devam ederek hastayı Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Dudağına 12 dikiş atılan sürücüye 7 gün iş göremez raporu verildiği öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler S.Y. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kalp krizi geçiren kişiyi hastaneye götürmeye çalışırken yolu kesildi, darbedildi yine de yoluna devam etti
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel

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Yorumlar (3)

İlyas Özel:

hayır şise takip bırakın bunları ne demek ambulans önü u kesmek...

3
0
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Yalcin Kocer:

İşlemler bitince serbest kalacaklar

2
0
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yasin yaşaran:

arka kapidan bye bye olur

1
0
yanıtYanıtla
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