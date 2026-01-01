Haberler

Kara saplanan ambulanstaki 2 diyaliz hastasını UMKE kurtardı

Kara saplanan ambulanstaki 2 diyaliz hastasını UMKE kurtardı
Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yoğun kar nedeniyle ambulansın kara saplanması sonucu UMKE ekipleri, iki diyaliz hastasını kurtararak hastaneye ulaştırdı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kara saplanan ambulanstaki 2 diyaliz hastasını UMKE kurtardı.

Besni ilçesi Suvarlı beldesinde oturan diyaliz hastaları Nazmiye Y. ve Fatma T., fenalaşınca yakınları durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, 2 hastayı ambulansla aldı. Dönüş yolunda ambulans yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen UMKE ekipleri, paletli araçla Fatma T. ile Nazmiye Y.'yi alıp, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

