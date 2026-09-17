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Ambalaj üretim tesisi, uyuşturucu imalathanesi çıktı

Ambalaj üretim tesisi, uyuşturucu imalathanesi çıktı
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MERSİN'de ambalaj üretim tesisi görünümlü iş yerine düzenlenen baskında, uyuşturucu niteliği taşıyan 100 bin sentetik hap ile imalatta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

MERSİN'de ambalaj üretim tesisi görünümlü iş yerine düzenlenen baskında, uyuşturucu niteliği taşıyan 100 bin sentetik hap ile imalatta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde plastik ve ambalaj üretim tesisinde uyuşturucu niteliği taşıyan sentetik hap üretildiği bilgisi sonrası harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 100 bin hap ile 2 hap basma makinesi, 50 bin boş kapsül ve 15 kilo ham madde ele geçirdi. Operasyonda H.C.G. (27) ve F.E.D. (26) gözaltına alınırken, adreste bulunamayan S.B.'nin (38) yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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