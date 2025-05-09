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Amasyalı Öğretmenler Atık Malzemelerle 160 Çeşit Oyun Tasarladı

Amasyalı Öğretmenler Atık Malzemelerle 160 Çeşit Oyun Tasarladı
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Amasya'da iki öğretmen, atık malzemelerden 160 çeşit oyun tasarlayarak öğrencilerine sundu. Oyunlar, düzenlenen etkinlikte öğrencilerin keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Amasyalı öğretmenler öğrencileri için atık malzemelerden 160 çeşit oyun tasarladı

AMASYA - Amasya'da 2 öğretmen atık malzemelerden 160 çeşit oyun tasarlayıp görev yaptıkları okulda düzenlenen oyun şenliğinde öğrencilerle buluşturdu. Teknoloji tasarım öğretmenleri Songül Kök ve Canan Baykal'ın geri dönüşüm örneği çalışması öğrencilerin akranlarıyla bilgiler paylaşıp eğlenmesini sağladı.

Abdurrahman Kamil Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencileriyle birlikte bir süredir topladıkları atık malzemeleri sınıfta oyun gruplarına dönüştüren öğretmenlerin eserleri 'Oyun bizden, eğlence sizden' etkinliğinde sergilendi. Bin öğrencinin bulunduğu okuldaki tüm öğrenciler sergilenen oyunları tek tek dolaşıp oynadı. Oyunların sonunda öğrencilere yiyeceklerden hediye edildi.

Etkinliği 3 yıldır düzenlediklerini belirten Songül Kök, "Oyunlar için kullandığımız malzemeleri atıklardan temin ettik. Şenlik gibi bir etkinlikle öğrencilerimizle buluşturduk. Oynadıkları oyunlarla hepsi çok mutlu oldu" dedi. Canan Baykal da, oyunları arkadaşlarına öğreten öğrencilerinin özgüven kazandığını söyledi.

Keyifli vakit geçiren öğrenciler ise öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Güncel
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