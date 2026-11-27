Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilen Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon ilçesine veda ziyaretinde bulundu.

Merzifon Kaymakamlığında düzenlenen törende Bakan, Kaymakam Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Belediye Başkanı Alp Kargı, daire müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Vali Bakan, Amasya'da yaklaşık iki yıldır görev yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu süre zarfında Anadolu irfanının, vefanın ve kadirşinaslığın en güzel örneklerini sergileyen Amasyalı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Amasya ve Amasyalılar gönlümüzdeki müstesna yerini daima koruyacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA