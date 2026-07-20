Haberler

Vali Bakan, Kıbrıs şehidi Lütfi Aras'ın ailesini ziyaret etti

Vali Bakan, Kıbrıs şehidi Lütfi Aras'ın ailesini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Valisi Önder Bakan, Kıbrıs Barış Harekatı şehidi Lütfi Aras'ın ailesini ziyaret etti.

Amasya Valisi Önder Bakan, Kıbrıs Barış Harekatı şehidi Lütfi Aras'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Bakan, Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde yaşayan Aras ailesinin evine gitti. Ziyarette şehit Lütfi Aras'ın eşi Nejla, oğlu Ömer ve dedesinin ismini taşıyan torunu Lütfi Aras ile görüşen Bakan, aileyle bir süre sohbet etti.

Görüşmede, resmi kayıtlar ve aileden alınan bilgiler doğrultusunda yapay zeka desteğiyle şehit Lütfi Aras için hazırlanan video izlendi.

Vali Bakan, burada yaptığı konuşmada, Amasya'nın iki Kıbrıs şehidi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Lütfi Aras amcamızın evindeyiz hem aziz hatırasını yad ettik hem de ailesi ile sohbet etme imkanı bulduk. Bilindiği gibi Kıbrıs uzun yıllardır bir Türk yurdu ve ilelebet Türk yurdu olarak kalacaktır. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde onlarla birlikte olmak istedik. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun"

Şehidin oğlu Ömer Aras ise "Babam Lütfi Aras 1974 yılında ben 6 aylık iken askere gitmiş ve 1,5 yaşıma geldiğim zaman şehit düşmüş. Ben o günleri hatırlamıyorum" dedi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Atina'dan küstah tehdit
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu

Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Şanlıurfa'da baraj göletine giren 2 kız kardeş boğuldu

Tatil için gittikleri yer iki kız kardeşin sonu oldu
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...

Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi

Otomotiv dünyasını ayağa kaldıran görüntü! Gerçek neden belli oldu
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor