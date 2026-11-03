Amasya Valisi Bakan, Yeşilırmak'ta taşkın riskine karşı çalışmaları yerinde inceledi

Amasya Valisi Bakan, Yeşilırmak'ta taşkın riskine karşı çalışmaları yerinde incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Valisi Önder Bakan, Yeşilırmak'ta taşkın riskini azaltacak yatak düzenleme ve temizlik çalışmalarını inceledi. Bakan, DSİ 73. Şube Müdürü Fatih Örmekaya'dan bilgi aldı; çalışmalarla yatağın düzenlenmesi ve su akışını etkileyebilecek unsurların temizlenmesi hedefleniyor.
Amasya Valisi Önder Bakan, Yeşilırmak boyunca devam eden taşkın riskini azaltma çalışmalarını yerinde inceledi.
Vali Bakan, Yeşilırmak'ta olası taşkın riskini azaltmak amacıyla yapılan, nehir yatağı düzenleme ve temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek, DSİ 73. Şube Müdürü Fatih Örmekaya'dan bilgiler aldı.
Çalışmalarla nehir yatağının düzenlenmesi ve su akışını etkileyebilecek unsurların temizlenmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA