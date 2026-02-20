Haberler

Vali Bakan, Şehit Aileleriyle İftarda Buluştu

Vali Bakan, Şehit Aileleriyle İftarda Buluştu
Güncelleme:
Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Merzifon Kaymakamlığı koordinesinde Bahçelievler Kültür Sarayı'nda düzenlenen programda Vali Bakan, şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

İftarın ardından konuşan Bakan, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayan Bakan, "Devletimiz, dün olduğu gibi bugün de şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındadır. Sizlerin her zaman yanınızda olmak bizim en temel görevlerimizden biridir. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır. Bereketli, hayırlı, huzurlu bir ramazan diliyorum." dedi.

AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez de konuşmalarında her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını kaydetti.

İftar programına şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya da katıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan
