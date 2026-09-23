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Amasya Valisi Bakan, Gümüşhacıköy'de muhtarların taleplerini dinledi

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Amasya Valisi Bakan, Gümüşhacıköy'de muhtarların taleplerini dinledi
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Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy'de mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. İlçe Halk Kütüphanesi'ndeki toplantıda muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Bakan, taleplerin ilgili kurumlarla değerlendirilerek imkanlar ölçüsünde sonuçlandırılacağını belirtti.

Amasya Valisi Önder Bakan, Gümüşhacıköy ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

İlçe Halk Kütüphanesi'ndeki toplantıya, Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Kaymakam Büşra Güneş ile kurum müdürleri katıldı.

Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Bakan, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceğini belirtti.

Bakan, "Muhtarlarımızın ilettiği talepleri ilgili kurumlarımızla birlikte değerlendirerek imkanlarımız ölçüsünde sonuçlandıracağız." dedi.

Kaynak: AA
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