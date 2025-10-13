Vali Bakan Amasya'daki Görev Süresini Değerlendirdi

Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Valisi olarak görev yaptığı 1 yıllık süreyi değerlendirdi.

Amasya Valiliği Toplantı Salonunda, basın mensupları ile bir araya gelen Vali Bakan,

"18 Eylül 2024 günü İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın tensipleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin takdirleriyle atandığım Amasya Valiliği görevine 25 Eylül 2024 tarihinde başlamıştım" dedi.

Medeniyetlerin beşiği, tarih, kültür, milli mücadele ve şehzadeler şehri Amasya'da vatandaşlara hizmet yolunda 1. yılı geride bıraktığını ifade eden Vali Bakan, şunları kaydetti:

"İlimizdeki birinci önceliğimiz Amasya'nın dört bir yanında huzurun hakim olması ve her bir vatandaşımızın kendini güvende hissetmesidir. Bu doğrultuda Valiliğimizin sevk ve idaresinde il emniyet müdürlüğümüz ile il jandarma komutanlığımızın gayretli çalışmalarını dönem dönem sizlerin vasıtasıyla kamuoyuna duyurmaktayız. Bugün de açıklamalarıma "Amasya'nın Huzuru Türkiye'nin Huzurudur." anlayışıyla son bir yılda yaptığımız faaliyetleri aktararak başlamak istiyorum. Öncelikle milli birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütleri ile organize suç örgütleri ve çete tipi yapılanmalara karşı mücadelemiz aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda terör örgütlerine 111, organize suç örgütlerine ise 15 operasyon gerçekleştirilmiş olup, 32 organize suç örgütü üyesi tutuklanmıştır."

Amasya'nın huzuru için güvenlik güçlerinin hassasiyetle çalıştıklarını ifade eden Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir diğer konu da insanımızı ve toplumumuzu zehirleyerek, onarılması güç hasarlar bırakan uyuşturucu maddelerin imali, ticareti ve kullanımının engellenmesidir. Bu amaçla düzenlediğimiz 145 operasyonda; 241'i uyuşturucu imal ve ticareti yapan, 922'si ise kullanıcı olan toplam bin 163 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 134'ü de tutuklanmıştır. Bunların yanı sıra ilimiz genelinde yaptığımız yoğun denetimlerle yasadışı göç ile mücadelemize devam ediyor, yasadışı göçü organize eden insan tacirleri ile suç şebekelerine de göz açtırmıyoruz. Bu noktada yaptığımız 28 operasyon ile 281 düzensiz göçmen yakalanmış, 50 insan taciri de tutuklanarak, bu olaylarda kullanılan 33 araca el konulmuştur."

Görevine vatandaş odaklı devam edeceğini vurgulayan Vali Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve başladığımız günden bugüne siz değerli Amasyalı hemşehrilerimiz de bizleri daima kadirşinaslığınız, misafirperverliğiniz ve güler yüzünüzle karşıladınız. Hasbihal ettiğimiz amcalarımız, teyzelerimiz ve kardeşlerimiz bizleri ailelerinden biriymiş gibi bağırlarına bastılar. Anadolu'nun köklü geleneklerinden gelen irfanını halen yaşatan sizlere minnettar olduğumu özellikle ifade etmek isterim. Amasya'da görevimiz devam ettiği sürece sayın milletvekillerimiz, üniversitemiz, il genel meclisimiz, yerel yönetimlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, meslek odalarımız, basın ve sivil toplum kuruluşlarımız ve ilimizin tüm paydaşlarıyla iş birliği ve istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."