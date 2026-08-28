Amasya Valiliğinden sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Amasya Valiliği, kent genelinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, yağışların bu gece saatlerinden itibaren başlayarak pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın pazar akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA