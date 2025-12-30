Haberler

Amasya'da sahte 'kar tatili' paylaşımlarına yalanlama

Amasya'da sahte 'kar tatili' paylaşımlarına yalanlama
Güncelleme:
Amasya'da sosyal medyada yayılan 'kar tatili' duyurularının sahte olduğu ve Valilik tarafından uyarı yapıldığı bildirildi.

AMASYA'da sanal medyada paylaşılan ve eğitime kar tatili verildiğini öne süren sahte görsellere ilişkin Valilik tarafından açıklama yapıldı. Amasya Valiliği, yayılan 'kar tatili' duyurularının gerçeği yansıtmadığını belirterek vatandaşları uyardı.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılmış gibi gösterilen 'kar tatili' paylaşımlarının asılsız olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Çeşitli sosyal medya platformlarında sahte görsel paylaşılarak yarın ilimiz genelinde eğitim öğretime kar yağışı sebebiyle ara verileceği iddia edilmektedir. Söz konusu paylaşım gerçeği yansıtmamakta olup, valiliğimizin basın açıklaması formatı üzerinde oynanarak oluşturulmuştur" denildi. Bugün eğitime ara verileceği öne sürülen sahte görsellere itibar edilmemesi gerektiği de vurgulanarak, yalnızca Amasya Valiliği'nin resmi sanal medya hesapları ile WhatsApp kanalı üzerinden yapılan duyuruların dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
