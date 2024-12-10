Amasya Üniversitesi Öğrencilerine Jandarma Tarafından Güvenlik Bilgilendirmesi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Jandarma ekiplerince, fakültenin konferans salonunda öğrencilere KADES uygulaması, dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı ve uyuşturucu kullanımının zararları gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra jandarma görevlileri, öğrencilere broşür dağıtarak sorularını yanıtladı.

Jandarma ekiplerinin ilçede huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, öğrencilerin suçtan uzak tutulması, eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamda sürdürmeye yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.