Amasya Üniversitesi'nden Sivil Havacılık Tanıtım Etkinliği
Amasya Üniversitesi, İmaret Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde sivil havacılık tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Merzifon Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.
Amasya Üniversitesi tarafından, sivil havacılık tanıtım etkinliği düzenlendi.
İmaret Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü öğretim görevlileri tarafından, katılımcılara sivil havacılık konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
Etkinlik, öğretim görevlilerinin katılımcıların sorularını cevaplamasıyla son buldu.