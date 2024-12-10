Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız

Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye mesajı: Her türlü desteği vereceğiz

 Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki

 İsrail işgali yalanladı ama tankları Şam'da görüntülendi

İsrail'in tarihi yalanı bu görüntülerle çöktü
8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü

8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, tekme tokat saldırdı

Amasya Üniversitesi'nden Sivil Havacılık Tanıtım Etkinliği

Amasya Üniversitesi'nden Sivil Havacılık Tanıtım Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Üniversitesi, İmaret Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde sivil havacılık tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Merzifon Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

Amasya Üniversitesi tarafından, sivil havacılık tanıtım etkinliği düzenlendi.

İmaret Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü öğretim görevlileri tarafından, katılımcılara sivil havacılık konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlik, öğretim görevlilerinin katılımcıların sorularını cevaplamasıyla son buldu.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
img

Her gün saçını yıkayanlar dikkat!
img

Fotoğraf en büyük destekçisini bile kızdırdı: Korkunç bir hata yapıyor
img

Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın! Taksicinin yanıtı ise bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Tuncer Bakırhan konuşmasında ne dedi? Tuncer Bakırhan kimdir, nerenin milletvekili? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? 2024 yılında Google'da en çok aratılanlar! 2024 yılında Google'da en çok ne arandı? 1 Ocak'ta noterler çalışıyor mu? YILBAŞI HEDİYELERİ 2025: En güzel yılbaşı hediyesi ve yeni yılda kadın/erkek hediye fikirleri neler? 1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak'ta EFT yapılabilir mi? GELİNİM MUTFAKTA 10 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? 1 Ocak resmi tatil mi? Immobile sakatlandı mı? Ciro Immobile kaç maç yok? Survivor Oktay kimdir, kızına ne oldu? Milli güreşçi Oktay Köksal kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz sakatlığında son durum nedir? Barış Alper kaç maç yok?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.