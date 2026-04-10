Amasya Üniversitesinde öğrencilere vize döneminde çorba ikram ediliyor

Amasya Üniversitesi, sınav dönemindeki öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla 'Vize Çorbası' etkinliği düzenledi. Sıcak çorba ikramı, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter tarafından yapıldı.

Amasya Üniversitesi, öğrencilerinin sınav dönemindeki yoğun temposuna destek olmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla "Vize Çorbası" etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.

Milli Hakimiyet yerleşkesinde vize haftası boyunca düzenlenen etkinlik kapsamında, akşam saatlerinde sınavlarına hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikram ediliyor.

Etkinlik çerçevesinde çorba dağıtımı Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kurt ve Prof. Dr. Resul Çekin ile Genel Sekreter Osman Akbaş tarafından yapıldı.

Üniversite yönetimi, bu tür etkinliklerle öğrencilerin yalnız olmadıklarını hissettirmeyi ve kampüs ortamında dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz

İlk heyet yola çıktı! Uçağa binerken dünyayı rahatlatan sözler
Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım

Yıllar geçse de unutmadı! Mine Tugay’dan usta isme vefa
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Cinayetle biten yasak aşk davasında karar! Gün yüzü göremeyecekler
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı

Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı
Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım

Yıllar geçse de unutmadı! Mine Tugay’dan usta isme vefa
İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

Müzakere öncesi dikkat çeken hareketlilik! Savaş jetleri havalandı
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var

Arabanın altından teröristi vuran kahraman polisten mesaj var