Amasya Üniversitesinde öğrencilere vize döneminde çorba ikram ediliyor

Amasya Üniversitesi, öğrencilerinin sınav dönemindeki yoğun temposuna destek olmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla "Vize Çorbası" etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.

Milli Hakimiyet yerleşkesinde vize haftası boyunca düzenlenen etkinlik kapsamında, akşam saatlerinde sınavlarına hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikram ediliyor.

Etkinlik çerçevesinde çorba dağıtımı Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kurt ve Prof. Dr. Resul Çekin ile Genel Sekreter Osman Akbaş tarafından yapıldı.

Üniversite yönetimi, bu tür etkinliklerle öğrencilerin yalnız olmadıklarını hissettirmeyi ve kampüs ortamında dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.