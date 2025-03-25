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Amasya Üniversitesi'nde Yeşil Kampüs Festivali Düzenlendi

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Amasya Üniversitesi, 'Doğa Dostu Tır' etkinliği ile çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam anlayışını artırmayı amaçlayan bir festival düzenledi. Festivalde çevreye duyarlılık teması ön plandaydı ve birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren "Doğa Dostu Tır", Yeşil Kampüs Festivali kapsamında Amasya Üniversitesi Milli Hakimiyet Yerleşkesi Merkez Kütüphanesi'nde kuruldu.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve Genel Sekreter Osman Akbaş'ın katıldığı festivalde çevreye duyarlılık teması ön plana çıkarken, öğrencilere yönelik ödüllü yarışmalar, farkındalık eğitimleri, atölye çalışmaları, canlı performanslar, film ve belgesel gösterimleri gibi birçok etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir bir yaşam anlayışının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Etkinliklerin ardından açıklamalarda bulunan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, üniversitenin çevre bilinci, atık yönetimi, geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik konularındaki misyonuna dikkati çekerek, "Amasya Üniversitesi olarak, atık oluşumunun engellenmesi, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve enerji tasarrufu sağlanması noktasında büyük bir gayret içerisindeyiz. Tüm yerleşkemizde bu çalışmalarımızı yaygınlaştırarak, çevremizi ve geleceğimizi korumak için yeni projeler üretiyoruz. Daha yaşanabilir bir Türkiye ve yeşil dostu yerleşkeler için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Prof. Dr. Turabi, etkinliklerin düzenlenmesinde katkı sağlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve Yeşil Kampüs Festivali görevlilerine teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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