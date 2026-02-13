Haberler

Amasya Üniversitesinden yapay zeka adımı

Amasya Üniversitesinden yapay zeka adımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Üniversitesi, ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıf öğrencilerine yönelik 'Yapay Zeka Okuryazarlığı' dersini müfredata alarak öğrencilerin yapay zeka teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Amasya Üniversitesi, ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıf öğrencilerine yönelik zorunlu seçmeli "Yapay zeka okuryazarlığı" dersini müfredata aldı.

"Yapay zeka okuryazarlığı" dersi ile öğrencilerin yapay zeka teknolojilerini ve bu teknolojilere bağlı uygulamaları etkin şekilde kullanabilmeleri için gerekli beceri ve yeterlilikleri kazanmaları hedefleniyor."

Ders kapsamında yapay zeka temelleri makine öğrenmesi, veri analizi ve uygulamalı projeleri yer alıyor. Bu sayede öğrencilerin teknolojiyi doğru anlayan ve etkin şekilde kullanabilen bireyler olarak yetişmesi amaçlanıyor.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, gazetecilere, dijital dönüşüm ve yapay zeka alanında önemli bir adım attıklarını söyledi.

Yapay zeka teknolojilerinin sağlıktan otomotive, eğitimden güvenliğe kadar pek çok alanda çığır açtığını anlatan Turabi, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz 4 yıllık Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Bölümünü açarak Türkiye'de bu alanda kapsamlı eğitim veren üniversiteler arasına girmiştir. Yalnızca lisans programlarıyla sınırlı kalmayarak, ön lisans düzeyinde de teknoloji odaklı Büyük Veri Analistliği ve İnsansız Araç Teknikerliği programlarıyla öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye'de bir ilk olarak birinci sınıf öğrencilerimiz 'Yapay zeka okuryazarlığı' dersini alarak bu alandaki gelişmelere çok erken aşamada katılma fırsatı bulacaklardır."

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu

Memurları sevindiren gelişme! Çifte ikramiye teklifi Meclis'te
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe

Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Prenses'in mesajı ifşa oldu: Yakında insanlar artık yeni insanlar yapamayacak

Prensesin hamile kaldığı sapık milyardere attığı mesaj olay yarattı
Trump'ın 'Hakkında konuşmam yasak' dediği gizli silah: Discombobulator

Trump'ın "Konuşmam yasak" dediği gizli silah! Patlamadan felç ediyor
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol

Son karar verildi! Real Madrid'de Arda'ya yeni rol
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Gençlik yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Skandala karışan isimler belli oldu! İşte isim isim 25 kişilik liste