Amasya Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, öğrencilere sağlık hakkı ve mesleki sorumlulukları konusunda önemli mesajlar verdi.

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Amasya Üniversitesini tercih eden öğrencilere "hoş geldiniz" dileğinde bulundu.

Öğrencilerin derslerde kendilerini özgürce ifade edebilmelerini, ezberden uzak, üretken ve mesleğinde yeterli bilgiye sahip bireyler olarak yetişmelerini istediklerini dile getiren Turabi, "İsrail'in ağır saldırıları altında yaklaşık bir yıldır bombalanan Gazze'de, Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı biçimde sağlık hakkı da ihlal ediliyor. Bir yıldır bir meslek grubu kaçmadan, göçmeden mesleklerini icra ediyor. Bir yıldır Filistinli doktorlar tüm tehditlere, imkansızlıklara, tıbbı yokluklara rağmen mesleklerini sürdürüyor, bombalanan, vurulan kardeşlerimize şifa olmaya çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Polat ise 2011 yılında kurulan fakültelerinde 11 profesör, 17 doçent, 50 doktor öğretim üyesi ile 369 öğrenci bulunduğunu anlatarak, tıp fakültelerinin bugünlere gelmesinde katkıları olan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Törene, Amasya Belediyesi Başkanı Turgay Sevindi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kurt ve Prof. Dr. Resul Çekin, Genel Sekreter Osman Akbaş ile akademisyenler, idari personel ile öğrenciler katıldı

