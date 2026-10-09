Amasya Suluova'da iki otomobil çarpıştı, yan yatan araçta sıkışan 2 kişi yaralandı

Amasya Suluova'da iki otomobil çarpıştı, yan yatan araçta sıkışan 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'nın Suluova ilçesinde Samsun-Amasya kara yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle yan yatan otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AMASYA (AA) – Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun-Amasya kara yolu Suluova ilçe giriş kavşağında, C.A. yönetimindeki 55 AB 335 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 05 AAU 005 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 55 AB 335 plakalı otomobil, kaldırımdaki trafik levhasına ve ardından bir evin bahçe duvarına çarparak yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yan yatan otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü C.A. ile yanındaki yolcu E.Y, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suluova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.