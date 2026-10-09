Haberler

Amasya Suluova'da iki otomobil çarpıştı, yan yatan araçta sıkışan 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Suluova'da iki otomobil çarpıştı, yan yatan araçta sıkışan 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinde Samsun-Amasya kara yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle yan yatan otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AMASYA (AA) – Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun-Amasya kara yolu Suluova ilçe giriş kavşağında, C.A. yönetimindeki 55 AB 335 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 05 AAU 005 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 55 AB 335 plakalı otomobil, kaldırımdaki trafik levhasına ve ardından bir evin bahçe duvarına çarparak yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yan yatan otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü C.A. ile yanındaki yolcu E.Y, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suluova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye 'acil toplanma' çağrısı

2 günde 78 sivil öldü! BM'ye "acil toplanma" çağrısı yapıldı
Galatasaray'da İlkay Gündoğan için karar verildi

Verilen karara kendisi bile hayret edecek

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim

Fon vurgununda 100 milyon kaptıran isim: Çok rahatsızım, sinirliyim
Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu

Galatasaray taraftarı bu görüntüden hiç memnun kalmadı

Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek

Tiryakilere yeni yasaklar! Masada çay, elde sigara dönemi bitiyor
Kayınçosundan yediği kazık 13 yıllık dükkanını kapattırdı! Cama astığı yazı olay

Kayınçosundan yediği kazık dükkanını kapattırdı! Cama astığı yazı olay
Bağdat Caddesi'nde ilginç görüntü! Gündüz vakti çeşmede duş aldı

Bağdat Caddesi'nde şaşkına çeviren görüntü
Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar günü! Tuğyan'ın avukatı adliyeye korumalarla geldi

Güllü davasında dikkat çeken ayrıntı! Tuğyan'ın avukatı korumalarla geldi
450 bin liralık çantası konuşulmuştu! Demet Şener'den yeni açıklama

Bu çanta için 1 yıl bekledi, 450 bin lira ödedi: Henüz hiç kullanmadı!