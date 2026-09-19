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Amasya Suluova'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde Kaymakam ve Belediye Başkanı çelenk sundu

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Amasya Suluova'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde Kaymakam ve Belediye Başkanı çelenk sundu
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Amasya'nın Suluova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet konağı önünde Kaymakam Şafak Gürçam ile Belediye Başkanı Rıfat Uzun çelenk sundu; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalar yapıldı, İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet konağı önündeki törende Kaymakam Şafak Gürçam ile Belediye Başkanı Rıfat Uzun Atatürk büstüne çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Jandarma Teğmen Kaan Sert ile Gazi Bahri Şahin tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Öğrencilerin şiirler okumasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edildi.

Kaynak: AA
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