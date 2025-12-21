Haberler

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Amasya'nın yüksek kesimlerinde, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığı bazı yerlerde 20 santimetreye ulaştı.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.

Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Yağışın sürdüğü bölgede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
